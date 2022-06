Padova, Oddo verso il rinnovo: l’opzione promozione e la gara col Palermo. Le ultime

Si avvicina la finale playoff tra Padova e Palermo, ma parallelamente va anche avanti la trattativa per il rinnovo di Massimo Oddo

Manca sempre meno alla finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, appuntamento cruciale per consacrare il finale di stagione di una delle due squadre. Crocevia fondamentale per biancoscudati e rosanero, che si affronteranno nella doppia sfida per decretare l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B. In contemporanea, tuttavia, in casa Padova prosegue la trattativa per il rinnovo di Massimo Oddo, arrivato nel corso di questa stagione per sostituire Pavanel alla guida della compagine patavina.