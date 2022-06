Padova, Oddo: “Sono fiducioso, stiamo bene. Palermo e il gemellaggio…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Padova alla vigilia della finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Palermo

Mediagol ⚽️

"Stiamo bene e abbiamo lavorato bene, il morale è alto e siamo pronti. Respiriamo l’aria di una città che ha l’entusiasmo alle stelle, dobbiamo provare a sfruttare la scia vincente di queste ultime partite". Lo ha detto Massimo Oddo, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica 5 giugno allo Stadio "Euganeo". Diversi i temi trattati dal tecnico del Padova in vista della finale d'andata: dal momento della sua squadra, reduce dalla vittoria in extremis ottenuta contro il Catanzaro, alle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Silvio Baldini. Ma non solo...

"Una finale di 180 minuti? Va gestita come un’unica partita. Entrambe le squadre hanno punti forti e punti deboli. Bisogna avere grande intelligenza e sfruttare i vari momenti della partita. Il Palermo avrà sicuramente lavorato su di noi e noi su di loro. Perdiamo Kirwan, dispiace. E' un giocatore ed un’alternativa importante. Ma sono sereno, abbiamo tante alternative, stanno quasi tutti bene. Ci sono giocatori che non hanno i novanta minuti, ma saranno importanti sia i giocatori che entreranno in campo dall’inizio, sia quelli che entreranno a partita in corso. Dobbiamo fare una partita di grande intelligenza", le sue parole.

"Non dobbiamo snaturarci. Il Palermo si esprime forse meglio fuori casa che in casa. In questo momento si azzera tutto, c’è un obiettivo grande che vogliono raggiungere due città e due ambienti. I ragazzi non pensano a quello che è successo l’anno scorso, non credo alla scaramanzia. Credo alla realtà e a preparare bene la partita. La fortuna te la devi portare dalla tua parte. La valenza tecnica e tattica lascia il tempo che trova, conta molto l’aspetto mentale", ha proseguito Oddo.

"Il meteo? Se piove, piove per noi e per loro. Dovremo giocare con la massima concentrazione. La città ha risposto, è bello sapere che c’è un gemellaggio forte tra le due tifoserie. Io sono un positivo per natura, ho un gruppo forte che ha voglia di arrivare. Sono estremamente fiducioso, ma bisogna essere convinti e umili allo stesso tempo. La vittoria la costruisci su entrambe le partite, guai a pensare di vincerne per forza una e poi gestire l’altra. Dobbiamo stare corti e non farci allungare, solo così possiamo raddoppiare. Germano? Ad oggi sta bene", ha concluso Oddo.