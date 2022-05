Padova, Oddo: “Serie B obiettivo di tutti, se non corri ai playoff…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Padova dopo l'amichevole vinta all'ultimo respiro contro la Luparense

Ultimo test per il Padova prima dell'ingresso ai Playoff di Serie C , al secondo turno della Fase Nazionale. Una vittoria all'ultimo respiro, quella conquistata nella giornata di ieri dai biancoscudati contro la Luparense , centrata grazie alle reti messe a segno da Chiricò , Della Latta e Saber al minuto 91, con la gara che è terminata con il risultato di 2-1.

Intervenuto ai microfoni della stampa al termine dell'amichevole, il tecnico del Padova Massimo Oddo ha analizzato la prova offerta dai suoi uomini: "Sono le classiche partite che fanno arrabbiare gli allenatori. Serve mettere minuti ed allinearci alle condizioni di chi affronteremo. Non ti puoi aspettare più di tanto per fare una partita di 90 minuti. Interessava l’aspetto metabolico, quello che conta veramente dovremo farlo dal 17 in poi", sono state le sue parole.

"Per noi è finito un campionato e ne inizia un altro mini. La Serie B è l’obiettivo di tutti, dobbiamo essere uniti e coesi. Sarei stato molto più preoccupato se l’amichevole fosse finita sette o otto a zero. Noi stiamo bene, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Abbiamo sfruttato il massimo del tempo per arrivare ad una condizione ottimale. Se non corri ai playoff c’è poco da fare. Avevamo bisogno di ricaricare le pile a livello mentale e credo che lo abbiamo fatto bene", ha concluso Oddo.