Padova, Mirabelli: “Ronaldo è stato multato, fatto una figura di me**a!”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal direttore sportivo del Padova

La stagione di Serie C si è conclusa nel peggiore dei modi per Ronaldo Pompeu da Silva. Il capitano del Padova è stato squalificato per ben quattro giornate dopo il deplorevole episodio che lo ha visto protagonista al minuto undici del secondo tempo della finale di ritorno fra Palermo e Padova. Il classe 1990 ha letteralmente perso la testa, colpendo il difensore rosanero Marco Perrotta con una testata a gioco fermo.