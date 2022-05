Padova, Mirabelli: “Nostra piazza non è da C, pronti a riportarla dove merita”

Le parole di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova, a poche ore dal fischio d'inizio del match contro il Catanzaro

"La sto vivendo abbastanza bene, vengo da queste categorie dove negli anni ho vinto qualcosina e Padova è una piazza molto importante che non merita la categoria , ma molto molto di più. Vedremo di riportarla laddove merita vista anche la proprietà importante e può nascere un ciclo di valore".

Sono le parole di Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo del Padova , intervenuto ai microfoni di "Calciomercato" in vista del decisivo match contro il Catanzaro in programma questa sera allo stadio "Euganeo". Il dirigente, durante l'intervista, si è poi soffermato sul futuro del tecnico Oddo.

"Per un allenatore giovane ci sono degli alti e bassi, però qui sta facendo veramente molto bene, ha conquistato tutti. Oltre quello che sarà il risultato finale, alla fine ci siederemo con Oddo per discutere e poi in base a ciò di cui parleremo prenderemo delle decisioni, c’è tutta la volontà di proseguire e fare bene, ma aspettiamo che finisca il tutto".