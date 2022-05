Padova, Mirabelli: “Juventus U-23? In campionato battuta due volte ma ora non conta”

Mirabelli non vuole sottovalutare la Juventus Under 23 ma è fiducioso sul percorso del proprio Padova in questi playoff di Serie C

Il Padova è sicuramente tra le formazioni più temibili dei playoff di Serie C. Sul cammino dei biancoscudati si è presentata la Juventus Under 23 di Lamberto Zauli, sfida valida per il secondo turno della fase nazionale. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli sulle colonne del Corriere del Veneto:

"Non avevamo particolari preferenze legate al sorteggio, una squadra vale l’altra arrivati a questo punto della competizione. La Juventus Under 23 la conosciamo bene, visto che l’abbiamo affrontata due volte nel corso della stagione. Il fatto che abbiamo vinto due volte non significa nulla e, anzi, deve rappresentare un monito per affrontare l’impegno con la giusta concentrazione. Loro sono giovani, corrono molto bene sono un’avversaria molto insidiosa, da affrontare con umiltà e determinazione".