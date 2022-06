Padova, Mirabelli: “Finale a Palermo? Mi vergogno. Ci sarà un ridimensionamento”

"Ai playoff non siamo arrivati al meglio per una serie di problematiche fisiche che ci sono state. Non riesco e non posso accettare quello che ho visto in finale, non si perde in quel modo e mi vergogno per quello che ho visto a Palermo". Lo ha detto Massimiliano Mirabelli, intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Padova: dall'addio di Massimo Oddo, agli obiettivi del club in vista della prossima stagione di Serie C. Ma non solo...