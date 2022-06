Padova, lesione muscolare per Valentini: decisivo il contrasto nel match di Palermo

Il comunicato ufficiale del Padova in seguito all'infortunio subito da Nahuel Valentini nel match contro il Palermo valido per l'accesso in Serie B

Il Calcio Padova comunica che, in seguito ad un contrasto di gioco durante la finale Playoff Palermo-Padova, il difensore Nahuel Valentini ha subito una lesione muscolare con vasto ematoma sul quadricipite femorale della coscia destra. L’infortunio gli ha provocato un gonfiore e dolore tale che il difensore argentino non è poi riuscito a salire sul charter con il resto dei compagni e si è trattenuto in Sicilia per accertamenti fino alla giornata di oggi, martedì 14 giugno, quando ha potuto tornare a Padova insieme allo staff medico biancoscudato. Valentini verrà rivalutato nei prossimi giorni.