Padova, la conferma: Kirwan convocato in Nazionale, salta le due sfide col Palermo

Il difensore del Padova è stato convocato dal commissario tecnico della Nuova Zelanda in vista dei Playoff qualificazione ai Mondiali

La notizia era nell'aria, questa mattina la conferma. Il difensore del Padova Niko Kirwan - come comunicato dal club biancoscudato - è stato convocato dal commissario tecnico della Nuova Zelanda Danny Hay in vista dei Playoff qualificazione ai Mondiali di Calcio Qatar 2022 contro il Costa Rica. La gara, decisiva per l’accesso ai Mondiali 2022, sarà preceduta da due amichevoli contro Perù ed Oman: