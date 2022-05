Padova-Juventus U23, Oddo: “E’ come ripartire da zero. Le altre? Devono temerci”

Quarti di finale dei playoff di Serie C, il Padova ospita allo stadio “Euganeo” la Juventus U23. Alla scorsa i veneti hanno conquistato la vittoria per 1-0 sul campo dei bianconeri, adesso a disposizione hanno due risultati su tre per...

Quarti di finale dei playoff di Serie C, il Padova ospita allo stadio "Euganeo" la Juventus U23. Alla scorsa i veneti hanno conquistato la vittoria per 1-0 sul campo dei bianconeri, adesso a disposizione hanno due risultati su tre per passare al turno successivo. Alla vigilia del match, il tecnico del Padova Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di TuttoC, di seguito le sue dichiarazioni:

"La partita è apertissima, conosciamo il calcio ed è come se ripartissimo da zero. Gradirei vedere meno contropiede o ripartenze e più qualità, siamo in lotta per il nostro obiettivo ed è normale che ci si aspetti un appoggio da tutti, non dobbiamo gestire il risultato, ma i vari momenti della gara. Bisogna restare concentrati e sapere come gestire il risultato, bisogna sempre essere pronti a reagire di fronte alle difficoltà. Dobbiamo pensare a portare a termine una partita, se fai gol sarai più vicino all’obiettivo. Vorrei un po’ più di coraggio nel concludere, vorrei che si tirasse anche da lontano. Penso che sotto questo punto di vista la squadra stia crescendo. Le altre? Pensiamo a noi, sono le altre che devono temere noi"