Padova, divorzio con il tecnico Massimo Oddo: il comunicato ufficiale del club

Come preannunciato questa mattina, le strade di Massimo Oddo e del Padova si sono divise. Dopo due stagioni in Serie C e due finali playoff perse, prima con l'Alessandria e poi con il Palermo, il club patavino ufficializza l'esonero del tecnico ex Pescara. Il direttore sportivo biancorosso Massimiliano Mirabelli, dunque, resta alla ricerca del sostituto, che non dovrebbe essere Pierpaolo Bisoli come ipotizzato. Seguiranno aggiornamenti. Di seguito il comunicato ufficiale del Padova: