Padova, contestazione all’Euganeo: “Finite la curva, basta prese per il c**o!”

La delusione in casa Padova non si placa. Sfumato il sogno Serie B, dopo la finale playoff persa contro il Palermo di SilvioBaldini, la compagine biancoscudata sarà chiamata ancora una volta a disputare il campionato di Lega Pro anche per la stagione 2022-2023. Sarà un Padova ampiamente rivoluzionato quello che si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione agonistica, sia sul piano dirigenziale che tecnico. L'addio del presidente Daniele Boscolo Meneguolo ed il passaggio di consegne al presidente ad interim, Alessandra Bianchi, già amministratore delegato del club patavino, non è il solo cambio in sella alla società. Il divorzio consensuale tra l'ex tecnico Massimo Oddo ed il club ha anche portato alla scelta di mister Bruno Caneo in qualità di successore dell'ex coach di Pescara, Udinese e Perugia, tra le altre.