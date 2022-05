Padova, Chiricò: “Palermo squadra top, nessuna paura. Gol al Catanzaro? Punizione…”

Le dichiarazioni dell'esterno offensivo del Padova, Cosimo Chiricò, autore del gol del 2-1 contro il Catanzaro, nella sfida di ritorno dei playoff di Serie C. Sarà dunque la sfida tra Padova e Palermo a decidere l'ultima promossa in Serie B

"Punizione?Ho preso la palla perché me la sentivo e volevo batterla io a tutti i costi. Siamo contenti di aver battuto una grande squadra come il Catanzaro, ora ci manca l’ultimo passo. Ho pensato di tirare sul palo del portiere perché ho visto che si era accentrato e probabilmente si aspettava il tiro sopra la barriera. Se l’anno scorso abbiamo messo il 100% quest’anno dovremo metterci il 200% per dare una gioia a questa città e riportarla dove merita. Siamo una squadra forte, anche se ci troviamo 60/70 mila persone noi ci faremo trovare pronti. Il gol? Lo dedico a tutti i tifosi e i miei compagni, il merito è di tutti se riusciamo a fare gare come oggi. Questa è la prima volta che mi capita di fare un gol così importante all’ultimo minuto su calcio piazzato. La gioia è stata indescrivibile, dopo il gol è successo il finimondo. Lo stadio era pieno e fare un gol così è qualcosa di fantastico. Ora dobbiamo fare l’ultimo gradino, in campo vanno i giocatori non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno. Noi siamo il Padova, anche se andiamo sotto non moriamo mai. Non abbiamo mai mollato, loro ci hanno fatto gol solo su un pallone. All’andata abbiamo deciso col mister di non rischiarmi. È troppo bello aver vinto e segnato all’ultimo minuto di fronte a questo meraviglioso pubblico che si meritava questa gioia. Il Palermo? Oltre a essere una grande piazza è una grande squadra. Noi siamo il Padova e non abbiamo paura di nessuno".