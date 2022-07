Padova, Ceravolo: “Mancati i miei gol per la B. Andremo in campo per vincere”

Tra i tanti protagonisti della stagione del Padova culminata in una promozione in B solo sfiorata, Fabio Ceravolo è stato il grande assente dei biancoscudati, rimanendo ai box per infortunio sul finale di stagione, lasciando di fatto un vuoto incolmabile in zona gol. Nonostante questo, l'ex Benevento è stato confermato in rosa per un altro anno, visto il rinnovo contrattuale firmato il mese scorso con i veneti. In vista della prossima annata il classe 1987 ha rilasciato un'intervista ai microfoni di "Il Mattino di Padova", affrontando diversi temi riguardanti passato, presente e futuro del Padova . Di seguito le sue dichiarazioni:

"La fase finale della stagione è sempre la più importante, sono consapevole del fatto che siano mancati i miei gol e ho sofferto parecchio per questo. Non voglio cercare alibi, sarebbe troppo semplice. Credo che abbiano influito una serie di fattori. Ho fatto un grande girone d’andata, poi è arrivato l’infortunio e successivamente il cambio d’allenatore. Di sicuro nella prima parte di stagione mi sentivo molto meglio, probabilmente ho accusato anche il fatto di aver giocato sempre. In ogni caso mi dispiace per come è andata ma ho una grande voglia di ripartire per tornare al mio top. Ci credo molto. A noi vecchi sta il compito di ricreare il giusto entusiasmo. Faremo il Padova, andremo in campo per vincere e a fine anno tireremo le somme".