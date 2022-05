Padova-Catanzaro, Oddo: “Finale? Il risultato di oggi ci dà vantaggio. Palermo…”

Le dichiarazioni di Massimo Oddo, tecnico del Padova, al termine della gara vinta dai biancoscudati contro il Catanzaro

E' il Padova la prima finalista dei playoff di Serie C , i biancoscudati ribaltano il vantaggio del Catanzaro all'Euganeo e raggiungono il passaggio del turno. La prossima avversaria dei veneti sarà una tra Palermo e FeralpiSalò . Al termine del match, il tecnico del Padova Massimo Oddo , è intervenuto ai microfoni di Eleven Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo concesso poco e creato tanto, per ora però purtroppo gira così e prima di far gol dobbiamo creare tante occasioni. Finale Palermo? Aspettiamo, chiaro che i rosa hanno grande vantaggio ma questa partita e questo risultato ci danno una carica incredibile. Tifosi? Speriamo di averne il doppio di oggi in finale".