Padova, Caneo: “Coppa Italia obiettivo principale. Contento per la bella prestazione”

Parola a Bruno Caneo . L'allenatore del Padova come riportato da Trivenetogoal.it ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti ai microfoni del post gara contro il Gubbio , in cui i biancoscudati hanno ottenuto il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C . Di seguito le parole dell'ex Turris :

"La Coppa Italia diventa un obiettivo principale e non secondario anche rispetto al campionato in ottica playoff. Questa partita di oggi mi ha dato indicazioni positive. Se non c’è la rosa al completo non ci può essere competizione. Sono contento, perché ha fatto una bella prestazione, ora deve cambiare mentalità e modo di pensare, può essere sulla strada di mettermi in difficoltà. Dobbiamo fare un esame approfondito e leggere le situazioni. In difficoltà chi sta fuori ci sta mettendo e ne parlerò con chi di dovere. Monaco gesto polemico? Non ho idea se abbia fatto un gesto, magari parlava con qualche suo amico in panchina o in tribuna".