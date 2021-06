Padova-Avellino, Sogliano: “Errori arbitrali ci hanno penalizzato, chiediamo rispetto”

Poco più di ventiquattro ore e sarà Avellino-Padova. Intervenuto ai microfoni di Padova Goal, il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha detto la sua sulla sfida andata in scena domenica sera allo Stadio “Euganeo”, valevole...

Intervenuto ai microfoni di Padova Goal, il direttore sportivo del Padova Sean Sogliano ha detto la sua sulla sfida andata in scena domenica sera allo Stadio "Euganeo", valevole per la semifinale d'andata dei playoff di Serie C. Nel dettaglio, l'ex dirigente del Palermo si è soffermato su alcune scelte arbitrali, da lui ritenute penalizzanti. Ma non solo; Sogliano si è espresso anche in vista della partita di ritorno, in programma mercoledì pomeriggio al "Partenio-Lombardi".