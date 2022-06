L’ex Palermo, Succi: “Padova sulla carta più forte. Sui tifosi rosanero dico questo”

Le dichiarazioni dell'ex Palermo e Padova, Davide Succi, in vista della finale di ritorno dei playoff di Serie C tra rosanero e biancoscudati

Davide Succi, punta centrale italiana, ex calciatore del Palermo, con la cui maglia ha militato in Serie A tra il 2008 ed il 2010, segnando 7 reti in 30 apparizioni, ha parlato della prossima finale di ritorno dei playoff di Serie C in programma al "Renzo Barbera" tra i rosanero ed un altro club con cui ha giocato, il Padova ad oggi allenato da Massimo Oddo, uscito sconfitto all'andata allo stadio Euganeo grazie alla rete di Roberto Floriano, che ha siglato il definitivo 0-1. In attesa del match decisivo del peossimo 12 giugno, Succi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Tv7 Triveneta: