Juventus U23-Padova, Oddo: “Che ritmo, partita difficile. Convinti per il ritorno”

Le parole del tecnico del Padova, intervenuto al termine della sfida contro la Juventus U23 vinta con il risultato di 0-1

Parola a Massimo Oddo. Il tecnico del Padova ha analizzato la prestazione della sua squadra al termine del match contro la Juventus U23, terminato con il punteggio di 0-1 in favore della compagine biancorossa. Vittoria di misura, che consente però al Padova di avere un cospicuo vantaggio nella gara di ritorno, nella quale potrà anche perdere con il minimo scarto per accedere alla final four. Una gara ad alto ritmo, come sottolineato anche dallo stesso Oddo, che ai microfoni di Rai Sport ha preso in esame la sfida contro i bianconeri, volgendo già la sguardo sulla gara di ritorno in programma sabato 21.