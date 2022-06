Donnarumma: “Gol Palermo? 99 volte su 100 la palla esce. Al Barbera per segnarne due”

Il portiere del Padova Donnarumma commenta così la vittoria targata Floriano all'Euganeo per la finale d'andata dei playoff di Serie C

Antonio Donnarumma, portiere biancoscudato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv7 al seguito della vittoria per 0-1 del Palermo contro il suo Padova, per la sfida valida per l'andata della finale dei playoff di Serie C