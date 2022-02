Zouma scaricato anche dalla Francia. Deschamps: “Episodio gatti inammissibile”

Zouma, difensore del West Ham ripreso mentre maltrattava il proprio gatto, non sarà convocato neppure dalla Nazionale francese

Giornate complicate per Kurt Zouma, difensore francese attualmente in forza al West Ham, finito nell'occhio del ciclone dopo essere stato ripreso mentre maltratta uno dei propri gatti domestici, con ripetuti colpi e calci. Immagini scioccanti che hanno sconvolto il web, e portato i supporters del club inglese a scagliarsi duramente contro il calciatore: poi multato per circa 300 mila sterline e messo fuori rosa dal West Ham. Inoltre, il brand Adidas ha annunciato di aver interrotto il rapporto di sponsorizzazione con l'ex Everton.

L'ingiustificabile comportamento del calciatore ha avuto forti ripercussioni anche in Francia: interpellato su quanto accaduto, il commissario tecnico Didier Deschamps, non ha infatti nascosto il suo sconcerto nei confronti del riprovevole gesto compiuto dal giocatore, decidendo inoltre di "scaricarlo" non convocandolo in Nazionale.

"Sono rimasto molto sorpreso da Kurt. È qualcosa di inammissibile, intollerabile, una crudeltà senza nome. Queste immagini sono scioccanti e insopportabili. Ma non sono un pubblico ministero, devo selezionare i giocatori in base a criteri diversi. Quando un giocatore sbaglia, non lo si convoca per un po' di tempo. Non cambierò il mio modo di agire".