Zenga: “Allenare il Palermo tra le soddisfazioni più grandi. Ho un sogno da realizzare…”

Walter Zenga si racconta.

Dopo l’esperienza al Cagliari, Walter Zenga è tutt’oggi in cerca di una nuova avventura, che possa aiutarlo a dimenticare la parentesi poco felice in rossoblù conclusasi la scorsa estate. Nonostante la sua esperienza in Sardegna si sia conclusa tra le polemiche, infatti, il tecnico non nasconde il desiderio di voler rimettersi in gioco durante una breve intervista rilasciata ai microfoni di “Sky Sport” a margine dei Globe Soccer Awards a Dubai.

“Inter? Ognuno di noi deve avere un sogno che deve essere sempre perseguito e seguito. Poi a volte i sogni non vengono realizzati, però durante il percorso hai delle soddisfazioni che si chiamano Crotone, Cagliari, Palermo, Catania, Sampdoria, e tante altre cose. E a proposito di squadre allenate, ecco che il desiderio più grande in questo momento è quello di rimettersi in gioco: “Se mi sto godendo il riposo? Eh, il riposo non si gode mai. Siamo persone che sono abituate sotto lo stress, quindi quando ti manca il lavoro ti manca tutto. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, le discussioni, anche le polemiche che ovviamente fanno parte della nostra vita”.