West Ham, Maresca si dimetterà dal ruolo di vice. Moyes è il nuovo allenatore: “Mi è mancato stare qui”

David Moyes è il nuovo allenatore del West Ham.

Il tecnico scozzese torna nella squadra che ha già allenato nella stagione 2017-2018, firmando un contratto fino a giugno 2021. In seguito all’esonero di Manuel Pellegrini, il club londinese perde però Enzo Maresca: l’ex centrocampista del Pelermo dopo aver rifiutato l’offerta di sedere in panchina, ha infatti deciso di lasciare ufficialmente gli Hammers, a cui si era legato nel maggio 2018.

Quartultimo in classifica a quota 19 punti, il West Ham non ha certo iniziato nel modo più brillante la stagione 2019-2020, per questo la dirigenza ha deciso di cambiare rotta affidandosi nuovamente a Moyes, che non ha nascosto il proprio entusiasmo per il suo ritorno: “E’ favoloso tornare, bello essere a casa. Mi è mancato stare qui perchè mi sono davvero divertito. Mi è piaciuto frequentare questo stadio e lavorare in questa parte del mondo. Non vedo l’ora di iniziare. Sono orgoglioso ma ora devo pensare a quello che posso fare e quello che c’è da migliorare”.