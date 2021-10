Wanda Nara-Icardi, separazione in vista: l’ex Inter ha una nuova fiamma

La love story tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra destinata a terminare, con il centravanti argentino che avrebbe una nuova fiamma

La modella argentina si è affidata ai social per esprimere tutto il proprio disappunto e sottolineando come con questa scelta Icardi abbia rovinato nuovamente una famiglia, alludendo probabilmente al fatto che già in passato aveva allontanato proprio Wanda Nara da Maxi Lopez. Gli animi sembrano tesi con il filo che lega Icardi e Wanda che sembrerebbe più sottile che mai e non sembra possa esserci spazio per un dietrofront e dunque per una pacifica riconciliazione. I prossimi giorni saranno decisivi, ma la showgirl argentina ha già rimosso dai propri profili social tutte le foto che la ritraevano con Icardi e lo ha smesso di seguire.