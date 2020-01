Vito Chimenti: “Ricciardo viene servito male, pochi palloni giocabili. E’ una questione di gioco”

Momento no di Ricciardo.

Il bomber messinese sta attraversando una fase delicata della sua stagione. Il centravanti ex Cesena non segna su azione dalla vittoria per 6-0 contro il Corigliano, con l’ultima rete realizzata che risale alla gara col Castrovillari su calcio di rigore, prima del tiro dagli undici metri sbagliato contro il Troina nell’ultima partita del 2019.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha espresso il suo pare in merito al momento di Ricciardo anche l’ex bomber rosanero Vito Chimenti: “Del Palermo ho visto diverse partite, pure col San Tommaso, e Castrovillari in cui Ricciardo ha segnato il suo ultimo gol. È troppo isolato, gioca spesso di spalle, gli arrivano pochi palloni puliti, ho visto tante palle lunghe e pochi cross. Lavora di fisico, la spizza di testa, ma poche volte i compagni vanno ad inserirsi“.

Non solo Riccardo ma tutto l’attacco rosanero ha subito un’involuzione: “Questione di gioco? Direi di sì. Ultimamente il Palermo non ha prodotto un gran volume di gioco. Col rientro di Sforzini gli si potrebbe dare anche un po’ di riposo, ma credo sia più utile cambiare modulo, perché gli esterni offensivi sono spesso troppo larghi e lontani da Ricciardo che invece va accompagnato“.

Infine Chimenti si è soffermato sul neo acquisto rosanero Roberto Floriano: “Può essere molto utile, non solo a Ricciardo, ma al Palermo. È stato preso per fare la differenza e ha tutto per riuscirci. Giocando vicino alla prima punta, puòessere molto efficace, un po’ come succedeva con Santana ad inizio stagione. Una grossa mano d’aiuto a Ricciardo e al Palermo, la devono dare i tifosi, riempiendo il Barbera“.