Viterbese-Palermo, Kanoute resta a casa: lite in allenamento con Almici. I dettagli

Chi sbaglia, in qualche modo, paga sempre.

Potrebbe essere riassunto con questa semplice e conosciuta citazione ciò che è accaduto in casa Palermo negli ultimi giorni. In vista dell’importante sfida esterna contro la Viterbese, ha infatti fatto scalpore ai più l’esclusione dall’elenco dei convocati di Mamadou Kanoute. L’esterno offensivo senegalese non è partito insieme a tutta la squadra, a causa di motivi disciplinari che – come anche specificato tramite una nota del club rosanero – avrebbero fatto sì che Boscaglia prendesse questa severa decisione.

Viterbese-Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Boscaglia per battere i laziali

SONDAGGIO: il tuo pronostico di Viterbese-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Giornale di Sicilia, ciò che ha scaturito l’emanazione del provvedimento da parte di tecnico e società sarebbe una lite piuttosto accesa tra l’ex Catanzaro e Almici. Proprio l’esclusione del numero 20 fa pensare che la ragione non stesse esattamente dalla sua, con l’esterno difensivo ex Verona che, invece, è regolarmente partito per la trasferta di Viterbo. L’alterco sarebbe comunque stato ricomposto, ma una decisione punitiva di questo tipo sembra voler mandare un segnale forte, non solo a Kanoute stesso, ma anche a tutto il gruppo. Se questa situazione influirà sul rendimento della squadra nella sfida contro la Viterbese non è possibile al momento saperlo, ma si tratta sicuramente di un ‘imprevisto’ che non ha fatto piacere né alla società né al tecnico. Nervi tesi, dunque, in vista di una gara così importante per tutto il prosieguo del campionato.