Virtus Verona, nuove positività. Fresco: “15 calciatori a disposizione e uno può negativizzarsi”

Nuove positività in casa Virtus Verona. Non accenna a migliorare la situazione Covid-19 in casa Virtus Verona, in attesa di un nuovo ciclo di tamponi, dopo i due casi di positività riscontrati tra le fila del club che si aggiungono a quelli già registrati nelle scorse settimane.

Il match tra Triestina e Virtus Verona rimane in programma per domenica alle 17:30, allo stadio Nereo Rocco, con il club veneto, che oggi effettuerà in nuovi test per scongiurare la presenza di nuove positività. A fare il punto sulla complessa situazione vissuta dalla Virtus Verona è il presidente e allenatore della società, Luigi Fresco, espressosi ai microfoni de “L’Arena”.

“Situazione complessa, ma l’ambiente è compatto. Rimangono quindici titolari a disposizione, inoltre uno dei calciatori risultati positivi potrebbe negativizzarsi in tempo per la partita. Voglio essere ottimista, andremo a Trieste a testa alta, per giocare una partita fatta di corsa di grande agonismo. La società è pronta a mettere i ragazzi nelle migliori condizioni per affrontare la partita. Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per prepararci al meglio. Che Virtus voglio e mi aspetto? Una squadra che punti sull’entusiasmo della prima volta, sulla determinazione che di certo di non ci manca. E poi i precedenti di cono che contro la Triestina abbiamo sempre fatto bene”.