Virtus Francavilla, Taurino: “Vittoria di qualità. Palermo? Serve recuperare energie”

La Virtus Francavilla sarà il prossimo avversario del Palermo, nel match valido per la 29ª giornata del Girone C di Serie C. Il tecnico della compagine pugliese, Roberto Taurino, in conferenza stampa, si proietta al match di sabato contro i...

La Virtus Francavilla è al momento la squadra più informa del girone C di Serie C. Nelle ultime dieci gare, infatti, la formazione allenata da Roberto Taurino, ha realizzato uno score di 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfotta. La compagine pugliese è attualmente al terzo posto in classifica con 50 punti, a -8 dal Bari capolista. Dopo il successo maturato nel recupero della ventiduesima giornata di Lega Pro, il tecnico della Virtus Francavilla, ha commentato la prestazione della compagine biancazurra, proiettandosi poi al match valido per la ventinovesima di Serie C contro il Palermo, in programma sabato 27 febbraio alle 17.30.

"Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, di qualità, creando più situazioni per raddoppiare. Ci è mancato un po’ questo killer instinct, nella ripresa è stato inevitabile andare in difficoltà perché loro hanno portato tanti uomini in avanti. Con un po’ di lucidità in più potevamo chiuderla prima. Proveremo a recuperare più energie possibili per affrontare al meglio il Palermo, guarderemo la classifica alla fine dando il massimo ogni giorno".