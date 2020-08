Virtus Entella, il ds Superbi: “Palermo su Chiosa? Ecco la verità”

La Virtus Entella non sembra essere disposta a rinunciare a Marco Chiosa.

Il Palermo aveva messo gli occhi, in queste settimane, sul difensore classe ’96. Uno dei pupilli di Roberto Boscaglia, ex tecnico dei Diavoli Neri a cui la società ha affidato la panchina rosanero in vista della prossima stagione di Serie C. Uno dei nodi da sciogliere, tuttavia, sembrerebbe essere legato alla volontà del giocatore di scendere di categoria. Finora, ad ogni modo, non ci sarebbe stato nessun contatto tra i due club per dare inizio ad una eventuale trattativa. Ad affermarlo è stato il direttore sportivo dei liguri, Matteo Superbi, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW: “Un interessamento del Palermo per Chiosa? Nessuno del Palermo mi ha chiamato. Comunque Chiosa è un giocatore sotto contratto con noi e non è sul mercato“, ha detto.

Calciomercato Palermo, manca un tassello in ogni reparto: Felici è più lontano, Chiosa e Mazzitelli…