VIDEO Trapani, lite tra Evacuo e Pellino: “Ci stai facendo fare una figura di me**a!”

Il club granata ha perso 3-0 a tavolino.

Trapani-Casertana, match in programma oggi alle 15.00 in occasione della 1a giornata di Serie C, non si è giocato: l’incontro del “Provinciale” non è stato disputato perché non c’erano le condizioni per svolgere la gara, lo hanno deciso gli ispettori federali presenti allo stadio. I problemi riguardavano la posizione del medico che sostituisce Peppe Mazzarella, attualmente in malattia. Il Giudice Sportivo deciderà per lo 0-3 a tavolino in favore del club campano.

Dopo la decisione di non giocare la sfida, il presidente del Trapani Gianluca Pellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Durante l’intervista, Felice Evacuo ha deciso di scontrarsi verbalmente contro il patron del club davanti le telecamere, mettendo in scena una vera e propria lite che va a peggiorare quella che è una situazione drammatica per i siciliani. Ecco la clip di Trapanigranata.it che mostra proprio il momento dello scontro verbale fra presidente e calciatore.

