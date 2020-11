VIDEO Serie C – Girone A: rocambolesco infortunio per l’arbitro di Pontedera-Pro Patria

Pontedera-Pro Patria è terminata con il risultato finale di 0-1.

L’incontro del Girone A di Serie C, valido per la dodicesima giornata di campionato, è andato in scena a partire dalle ore 12.30 di domenica 22 novembre. Durante il primo tempo della gara, però, l’arbitro che stava dirigendo la sfida si è infortunato in modo rocambolesco ed è stato costretto alla sostituzione dal quarto uomo. Di seguito, la clip che mostra il momento cruciale che non ha permesso al direttore di gara di continuare ad arbitrare il match.

