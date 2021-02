VIDEO Prada Cup, Luna Rossa vola e Checco Bruni urla: “Forza Palermo!”. Il club rosanero…

È palermitano lo skipper che ha portato Luna Rossa all’ennesima vittoria.

“Grande Italia e forza Palermo!”. Queste le parole di Francesco Bruni, componente dell’equipaggio che sta facendo sognare i tifosi velisti italiani. Nella fase finale della Prada Cup, infatti, la compagine guidata dal sailor Michele Cannoni ha inanellato l’ottavo successo consecutivo, che segue agli ulteriori quattro conseguiti contro la rappresentativa americana. Due vittorie nette, arrivate dopo quella del Palermo nel match casalingo contro il Bisceglie, nel quale la squadra di Roberto Boscaglia si è imposta con il parziale di 3-1. Strettamente collegato quest’ultimo risultato a quello conseguito dalla Luna Rossa, anche e soprattutto per la prestazione del palermitano Bruni, che successivamente a questo trionfo ha esultato in maniera piuttosto gioiosa andando a celebrare proprio i tre punti conquistati dalla franchigia di Viale del Fante. Subito dopo, il club rosanero ha pubblicato tramite i propri canali social il video dello stesso Checco Bruni, ringraziandolo della dedica e complimentandosi a sua volta per la vittoria conquistata insieme ai suoi compagni di regata.