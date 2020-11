VIDEO Palermo, la Lega Pro esalta Pelagotti: “Che parata contro il Catanzaro!”

Il Palermo ottiene il secondo punto in stagione.

Dopo ben 17 giorni, la squadra guidata da Roberto Boscaglia è tornata in campo per affrontare il Catanzaro nella sfida valida per il recupero della settima giornata del girone C di Serie C. Nella sfida del 4 novembre, il risultato finale è di 1-1 nonostante il club rosanero abbia terminato il match in nove uomini per le espulsioni di Broh e Crivello. Un pareggio arrivato anche per merito dell’ulitmo uomo del club siciliano, Alberto Pelagotti, autore di una super parata durante l’incontro con i calabresi. Il gesto tecnico del portiere del Palermo è stato apprezzato da tifosi e non, fino ad arrivare agli occhi della Lega Pro che attraverso un post su Facebook ha voluto esaltare il calciatore del Palermo.

