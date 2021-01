VIDEO Palermo, Ilicic non dimentica: la figlia indica la maglia rosanero e lui…

Josip Ilicic non dimentica il Palermo.

L’attaccante sloveno dell’Atalanta è tornato ad incantare dopo un periodo estivo nel quale non era stato bene fisicamente e mentalmente. Il vero nuovo acquisto di Gian Piero Gasperini che, nonostante la partenza di Papu Gomez, si è ritrovato ad avere un giocatore completamente rinato e capace di fare la differenza in qualsiasi campo e contro qualunque avversario. Molte delle trame di gioco allestite dalla compagine nerazzurra passano, spesso, per i suoi piedi, capaci di illudere le formazioni avversarie e far gioire i tifosi. Negli ultimi anni, i fortunati sono stati i supporters atalantini, ma non è sempre stato così.

Ilicic infatti ha anche fatto divertire e sognare i tifosi del Palermo, squadra che l’ha portato in Serie A acquistandolo dal Maribor e che lo ha calcisticamente fatto crescere. Il classe ’88 ha vestito la casacca rosanero per ben tre stagioni, raggiungendo quasi cento presenze e – nel ruolo di rifinitore – segnando venti reti dal 2010 al 2013. In occasione dei suoi 33 anni, festeggiati rigorosamente in famiglia, un curioso episodio legato proprio alla franchigia di Viale del Fante ha colpito la mente ma soprattutto i ricordi di tanti appassionati del club siciliano. In un video diramato dallo stesso Ilicic sl proprio profilo instagram, viene immortalata la figlia dello sloveno indicare la foto del papà con la maglia del Palermo. Quest’ultimo, dunque, prosegue nel far visionare alla bambina alcuni gol siglati proprio con la casacca rosanero indosso. Nonostante siano passati ormai diversi anni, tali ricordi rimangono vividi nella testa della seconda punta mancina, che ha sempre dichiarato di essersi sentito come a casa sua in quel del capoluogo siciliano.