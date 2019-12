VIDEO Palermo, gli auguri dei rosanero al vicepresidente Di Piazza: Santana e compagni…

Gli auguri di Buon Natale del Palermo volano fino agli Stati Uniti.

Il vicepresidente rosanero Tony Di Piazza trascorrerà le feste in patria, ma a lui non mancherà il calore della sua squadra. Gli uomini di Rosario Pergolizzi, infatti, prima di partire per le vacanze, hanno voluto augurargli un sereno Natale con un video-messaggio, che l’imprenditore italo-americano ha condiviso sul suo profilo Facebook: “Guardate che bellissimo regalo mi hanno fatto questi stupendi giocatori del nostro Palermo. Con affetto ricambio gli auguri. FORZA PALERMO!“, ha scritto. Di seguito il post in questione.