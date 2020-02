VIDEO Jajalo, Mato e la sua famiglia non dimenticano Palermo: da Udine un omaggio ai rosanero

Mato Jajalo e la sua famiglia non dimenticano Palermo.

Il centrocampista bosniaco ha lasciato un segno indelebile nel capoluogo siciliano, dove ha giocato per quattro stagioni, dal 2015 al 2019, collezionando 138 presenze e 6 reti tra Serie A e Serie B. Durante gli anni trascorsi in rosanero, il classe ’88 ha trasmesso, con grande professionalità e attaccamento alla maglia, l’amore per il Palermo anche alla moglie Ivana e ai suoi quattro figli, che hanno sempre speso parole d’elogio per la città e la tifoseria, ringraziandoli fino all’ultimo giorno per l’affetto mostratogli nel corso di questa lunga e indimenticabile esperienza in Sicilia.

La mancata iscrizione in Serie B e la conseguente radiazione dal calcio professionistico del vecchio club rosanero ha spinto Jajalo ad accettare la corte dell’Udinese, ma Palermo e il Palermo continuano ad essere un ricordo vivo nella mente e nel cuore del calciatore, come testimonia la clip pubblicata dalla sua consorte sul proprio profilo ‘Facebook’: si tratta di una raccolta di foto e momenti dello stesso Jajalo con la maglia rosanero con tanto di dedica: “Un po’ di rosa, un po’ di nero… Bellissime memorie”.

Di seguito, il video in questione.