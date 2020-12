Vibonese-Palermo, Saraniti è pronto alla sfida speciale: il bomber rosanero deve far volare i rosanero

“Col Palermo a Vibo, Saraniti è pronto alla sfida speciale”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori in casa Palermo. Chi domenica, contro la Vibonese, tornerà certamente in campo è Andrea Saraniti. L’attaccante palermitano, che ha scontato il suo turno di squalifica, proprio con la Vibonese ha avuto il suo primo vero trampolino di lancio verso il calcio professionistico. Quella di domenica, dunque, sarà una sfida speciale per il classe ’88, che allo Stadio ‘Luigi Razza’ “ha segnato 8 gol, tra il 2015 e il 2017”. Adesso, però, “col Palermo cercherà il nono, da ex. Ma se dovesse arrivare non esulterà o quanto meno lo farà in modo contenuto per rispetto nei confronti della sua ex squadra”.

I numeri dicono che il Palermo con l’ex Lecce segna molto di più rispetto. Sono solo quattro, infatti, le reti messe a segno dalla compagine rosanero senza Saraniti. Dodici, invece, i gol su quattordici siglati dal Palermo con lui in campo. Di queste, quattro portano proprio la sua firma. Nel dettaglio, con il classe ’88 in campo, i siciliani segnano una rete ogni 73 minuti. Senza, un gol ogni 148 minuti. Dunque, Roberto Boscaglia, che finora ha sempre puntato su di lui, è pronto a ridargli una maglia da titolare, per cercare il colpaccio su un campo che conosce benissimo. Tra Saraniti e la Vibonese c’è un forte legame, un forte feeling e lo testimonia lo testimonia anche “la presenza al suo matrimonio (nell’estete del 2017) del presidente rossoblu Pippo Caffo, il quale – a sua volta – non ha mai nascosto l’intenzione di provare a riportarlo in Calabria prima o poi”. Ma al momento, il bomber rosanero, ha altre priorità: vincere e scalare posizioni in classifica con il Palermo, è una di queste.