Vibonese-Palermo, Plescia: “Domenica voglio segnare, ma non esulto. Sogno la Serie A con i rosanero”

Parla Vincenzo Plescia.

Vibonese-Palermo sarà una gara speciale per il nuovo bomber rossoblù, già a segno diverse volte in campionato. Palermitano di Villafrati, cresciuto nel settore giovanile rosanero, il 22enne attaccante in prestito dal Renate, ha tatuato il rosanero nel cuore ma domenica – ha dichiarato lo stesso Plescia ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport ‘ -, sogna un gol proprio contro la squadra di Boscaglia: “Sto vivendo sensazioni belle ma molto strane, perché non mi aspettavo di affrontare il Palermo in Serie C e domenica vivrò emozioni che mi porterò dietro per tutta la vita. Spero di segnare e se lo farò non esulterò perché ho grande rispetto per i tifosi palermitani e per la società”.

VIBONESE COLONIA ROSANERO – “Per noi questa è una partita diversa dalle altre ma la stiamo preparando come le altre, al meglio. IlPalermo è il Palermo ma noi giochiamo sempre per vincere e lavoriamo per fare punti anche in questa partita. Per batterlo servirà tanta grinta perché avremo di fronte una squadra rognosa composta da giocatori importanti. Serve consapevolezza nei nostri mezzi e occorrerà correre tanto perché loro sono una squadra molto fisica”.

OBIETTIVI STAGIONALI – “Con le big mettiamo sempre più attenzione e riusciamo ad esprimerci al meglio. Con la Ternana abbiamo perso ma quella prestazione ci ha dato tanta autostima e quella carica è servita per uscire indenni anche da Bari. Il nostro obiettivo resta però la salvezza e lavoriamo quotidianamente per centrarla il prima possibile e senza affanni. Poi magari cercheremo di entrare tra le prime dieci e arrivare ai playoff”.

FUTURO – “Ho avuto già contatti con squadre di C e anche di B ma penso a fare bene con la Vibonese e ad arrivare in doppia cifra nella classifica dei cannonieri. Il sogno nel cassetto? Arrivare in A. Sarebbe fantastico se col Palermo”.