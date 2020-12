Vibonese-Palermo, nuovo esame lontano dal ‘Barbera’ per i rosanero: serve una svolta in campo esterno

“Palermo, a Vibo fuori la grinta: serve una svolta in campo esterno”.

Titola così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. L’obiettivo della compagine rosanero che, alle ore 15.00 affronterà la Vibonese in occasione della gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è sfatare il tabù trasferta. Il rendimento del Palermo, lontano dal terreno di gioco dello Stadio “Renzo Barbera”, però, non è confortante: tre sconfitte, contro Teramo, Bisceglie e Foggia, due pareggi, contro Ternana e Catanzaro e una sola vittoria contro la Juve Stabia.

Tuttavia, “se a cominciare da oggi la squadra di Boscaglia non trova il modo per farsi rispettare anche fuori casa sarà difficile coltivare sogni di gloria”. La sfida contro la Vibonese, così come la gara contro il Bari – le ultime due prima della sosta di Natale – costituisce uno snodo cruciale della stagione non soltanto in termini di classifica, ma anche e soprattuto sul piano morale. Dunque, la partita di oggi si annuncia difficile “non tanto per la forza della Vibonese, che si barcamena in mezzo alla classifica e come il Palermo non ha ancora deciso cosa fare da grande. Ma perché la squadra allenata dal marsalese Galfano è reduce da tre risultati di assoluto prestigio”, scrive il noto quotidiano.

Il match in programma allo Stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo Valentia si presenta come l’ennesimo crocevia di questo campionato. L’allenatore rosanero, che dovrà fare i conti con due assenze importanti in difesa – l’infortunato Alberto Almici e lo squalificato Ivan Marconi -, pretende risposte chiare ed indicazioni utili, sul piano concettuale e strategico, dalla performance dei suoi uomini, chiamati ad implementare la scia virtuosa che ha permesso loro di risalire la china.