Vibonese-Palermo, Galfano: “Le motivazioni non mancano, possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti”

Parola a Angelo Galfano.

Il tecnico della Vibonese è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Palermo, valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, è in programma quest’oggi, domenica 20 dicembre, alle ore 15.00 allo Stadio “Luigi Razza”.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“La scorsa settimana il Bari, adesso il Palermo. Basterebbe solo questo per capire quanto siamo fortunati ad avere la possibilità di misurarci con queste grandi squadre e queste grandi piazze – ha sottolineato l’allenatore della Vibonese -. Quella palermitana, poi, la conosco molto bene per aver allenato la Primavera rosanero. Con l’occasione ringrazio chi allora mi permise di vivere quell’esperienza: Antonio Schio e Rino Foschi. Di sicuro non mancano le motivazioni in partite come queste, i miei ragazzi sono molto concentrati. Ovviamente, sappiamo di non aver fatto ancora nulla ma man mano la squadra sta prendendo consapevolezza del fatto che possiamo e dobbiamo giocarcela contro tutti. È quello che faremo anche contro il Palermo, con la solita umiltà che ci contraddistingue e che ci ha permesso di impreziosire il nostro cammino con prestazioni e risultati importanti”, ha concluso Angelo Galfano.