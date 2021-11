Vibonese, Caffo: “Col Palermo gara condizionata dal vento. Catania? Sono fiducioso”

Le parole del presidente della Vibonese, Pippo Caffo, in vista della sfida di questa sera contro il Catania

“Al di là del rapporto affettivo con Catania che non può venire meno, è importante perchè siamo in fondo alla classifica e non occupiamo certamente un posto appetibile. Speriamo pian pianino di riuscire a risollevarci raccogliendo punti. Pensiamo che D’Agostino sia un buon autista, ci deve portare fuori dalla zona retrocessione. Uno degli impegni era quello di battere Catania e Palermo. Col Palermo è andata male perchè il vento ci è stato contrario, speriamo di recuperare qualcosa a Catania. A noi interessa principalmente non prendere gol in questo momento. La vittoria vale tre punti, ma se non puoi vincere devi accontentarti anche di un eventuale pareggio. Tutto sommato un punto per me sarebbe una manna dal cielo. Speriamo bene. Non sono scoraggiato, mi sento fiducioso”.