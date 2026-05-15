Manca sempre meno alla semifinale d'andata dei play-off, e il divieto imposto ai tifosi del Palermo in vista del match contro il Catanzaro ha suscitato non poche polemiche. Anche la tifoseria del club calabrese si è espresso in merito al divieto, inserendo l'argomento all'interno di un comunicato pubblicato nelle pagine social della tifoseria.

In merito al divieto

"CONTRO IL CALCIO MODERNO E I DIVIETI. Nonostante la rivalità e l'importanza della posta in palio, non possiamo tacere davanti all'ennesimo fallimento della gestione dell'ordine pubblico. Esprimiamo la nostra totale contrarietà al divieto di trasferta imposto ai tifosi palermitani per la gara d'andata. Condanniamo fortemente l'impossibilità per noi di seguire la squadra al ritorno in Sicilia. Questa decisione è una vergogna. Vietare le trasferte è la dichiarazione di resa di uno Stato che ammette implicitamente di non saper gestire la pubblica sicurezza. È troppo facile chiudere i settori ospiti piuttosto che assumersi la responsabilità di organizzare un servizio d'ordine degno di questo nome. Il calcio senza tifosi avversari perde la sua anima, e non non saremo mai complici di questo sistema repressivo che colpisce indiscriminatamente chi vive per la propria maglia. Nonostante i palazzi, nonostante i divieti e nonostante i pronostici, noi ci saremo."