La sfida valevole per la semifinale dei playoff tra Palermo e Catanzaro si disputerà senza il pubblico ospite. Infatti, nelle ultime ore, il C.A.S.M e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si sono espresse vietando la trasferta al tifo rosanero.

Una decisione quasi scontata, dopo la trasferta vietata anche durante il campionato. In vista della sfida di ritorno, al Renzo Barbera, si attende la medesima decisione.