Verona-Parma, Setti: “Salvezza ancora il nostro obiettivo, sull’Europa devo sottolineare una cosa”

Maurizio Setti a pochi minuti dal match tra Verona e Parma.

Intervenuto nel pre del posticipo di Serie A tra scaligeri e ducali, il patron della formazione di casa ha voluto rapidamente spiegare come, a detta sua, l’obiettivo della sua formazione sia ancora la salvezza. Nonostante un rendimento da record in queste ultime due stagioni nella massima serie italiana, il numero uno dei veneti rimane comunque molto umile e pensa soltanto a raggiungere la nota soia dei 40 punti. Ecco le parole del presidente Setti, intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport: “Europa? Ne avete parlato voi giornalisti. Io guardo sempre ai punti di vantaggio sulla terzultima e ad arrivare a 40 punti. Il nostro obiettivo, onestamente è quello di centrare la salvezza”.