Verona-Parma, Barak: “Preparato bene la partita, le assenze pesano ma abbiamo un punto di forza”

Antonin Barak nel pre della sfida tra Verona e Parma.

La mezzala della compagine scaligera è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport per introdurre il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. I gialloblu arrivano da due sconfitte consecutive e vogliono riconquistare i tre punti contro una squadra, come quella crociata, in enorme difficoltà di risultati e prestazioni. Anche in merito a questo aspetto Barak ha voluto sottolineare come la gara del Bentegodi sia stata preparata nel migliore dei modi, così che il Verona possa rialzare la testa dopo due uscite che non hanno garantito punti a Juric e ai suoi. Ecco le parole del centrocampista:“Abbiamo preparato la partita con grande attenzione, anche perché siamo consapevoli del difficile momento del Parma che comunque ha giocatori di qualità. Dobbiamo stare molto attenti e fare di tutto per vincere. Assenze? Kalinic e Zaccagni ci mancano, ma siamo tanti e possiamo fare comunque bene. Trovare il gol oggi? Magari una doppietta, speriamo”.