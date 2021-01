Verona-Napoli, Juric: “Barak e Zaccagni cresciuti spaventosamente, ho un piano per loro. Azzurri? Devo dire una cosa”

Grande prestazione, penso a questa e non al calciomercato.

Così Ivan Juric, tecnico del Verona che ha parlato al termine del successo arrivato per 3-1 contro il Napoli. La formazione di casa nel lunch match di Serie A ha vinto e convinto, mandando allo sbaraglio la formazione allenata da Rino Gattuso che, dopo l’iniziale vantaggio, è entrata in uno stato confusionale anche e soprattutto per merito degli scaligeri. Ecco le parole di Juric – intervistato in esclusiva a Sky Sport – , che ha analizzato la prestazione dei suoi parlando anche di altre tematiche legate a giocatori risultati decisivi come Zaccagni e Barak: “Non era semplice ribaltarla dopo un avvio così. Abbiamo pagato quell’errore, ma poi l’abbiamo meritata in tutti i sensi. Stiamo recuperando giocatori, proviamo le cose e miglioriamo a tutti i livelli. In altre occasioni uscivamo a momenti, oggi ci sono stati 75 minuti ad altissimo livello. Nell’ultimo mese e mezzo siamo riusciti ad allenarci bene, penso sia quello. Possiamo anche perdere con le parigrado: bisogna stare attenti e dare sempre il massimo. Possiamo perdere anche contro chi sta sotto di noi, quindi bisogna sempre dare il meglio. Barak e Zaccagni? Antonien mi piace più da trequartista, lo voglio vicino alla porta perché può fare bene. Mattia ha invece avuto una crescita allucinante, lo vorremmo sempre così”.

Juric ha poi proseguito parlando dei possibili obiettivi stagionali come un’eventuale piazzamento europeo e un giudizio finale sul Napoli: “Dobbiamo pensare di partita in partita, trenta punti sono tanti. Dobbiamo fare più punti possibili e poi si vede. C’è uno staff che lavora bene e organizzazione, i ragazzi riescono ad esprimersi al meglio. Partenopei? Non ho visto un Napoli brutto, ma penso vada dato grande merito ai miei ragazzi, che hanno fatto un’ottima prestazione quest’oggi”.

