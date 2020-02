Verona-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Juric e Sarri. Le quote dei bookmakers

Ancora un paio d’ore e sarà Verona-Juventus.

I gialloblù sfidano i bianconeri nell’anticipo serale della 23ª giornata del campionato di Serie A: la gara, in programma alle ore 20.45 allo Stadio “Marco Antonio Bentegodi”, sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN.

Le quote e i pronostici dei bookmakers prevedono una sfida a senso unico, con un netto vantaggio in favore della formazione ospite. Il segno 1, infatti, è offerto a 6.75, il segno X a 4.10 e infine, il segno 2 a 1.53.

Grande responsabilità per Ivan Juric, che dopo Immobile dovrà fermare Cristiano Ronaldo. In mediana torna Ambrabat,dopo la squalifica rimediata con il Milan, con Pessina che potrebbe far rifiatare Veloso. In attacco occhio alla candidatura di Eysseric.

Qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri: il primo riguarda Dybala, in caso di 4-3-1-2 l’argentino dovrebbe rientrare nell’undici titolare, ma anche con un possibile 4-3-3. In questo caso andrebbe a ricoprire il ruolo di centravanti, affiancato da CR7 e Douglas Costa.

Di seguito, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Verre.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.