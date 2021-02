Verona-Juventus, Pirlo: “E’ mancata personalità, i più esperti CR7 e Alex Sandro. Dispiace per il risultato.

Le dichiarazioni del tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.

Al termine del match del “Bentegodi”, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto ai microfoni di del format “DAZN” per commentare l’1-1 con il Verona di Ivan Juric. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

“Mi dispiace per il risultato, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e sporca, l’avevamo interpretata bene. Siamo passati in vantaggio, ci è mancata un po’ di aggressività al momento della loro rete, sono delle piccolezze che i giovani ancora non capiscono. Ma ti fanno portare a casa punti”.

MANCANZA DI PERSONALITA’ – “Quando sei in vantaggio devi portarla a casa, mancava la personalità. Nel finale ho chiesto a Cristiano Ronaldo e Alex Sandro di farsi sentire, i più esperti. Ce n’erano pochi però. Dovevamo sfruttare meglio questa occasione”.

L’IDEA DI UNA DIFESA A 4 – “Ci ho pensato, però guardando in panchina non avevo giocatori di ruolo. Quando abbiamo iniziato a perdere aggressività sono arrivati i pericoli. Non avevo opportunità di cambiare, ho visto giocatori in difficoltà ma avevo messo tutto ciò in preventivo”.

JUVENTUS A DUE FACCE – “Avevo preparato la partita con il 3-4-2-1 e con Ramsey e Kulusevski a portare pressione nella costruzione, nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’ di più. Da lì sono arrivate le occasioni sugli esterni”.

L’INTENSITA’ DEL VERONA – “Sapevamo che l’intensità del Verona ci avrebbe portato a sprecare energie, col campo non nelle migliori condizioni il pallone ti arriva male e fai il doppio della fatica. Poi le partite sono tante, i giocatori pochi, è normale che possa arrivare un po’ di stanchezza. E mancata un po’ di lucidità”.

SUL VERONA – “È sempre difficile, ti portano a fare una partita sporca, devi essere al massimo della condizione e a pensare prima per cercare di farli venire in marcatura. Abbiamo avuto l’occasione di andare in vantaggio, ma non siamo riusciti a gestire. La costruzione dal basso ti può portare tanti vantaggi, dobbiamo portare palla costruendo da dietro”.