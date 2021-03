Verona, Gresele dimesso dall’ospedale: era stato folgorato dai fili del treno, al via il percorso di riabilitazione

Andrea Gresele è pronto a tornare a casa.

Incubo finito per Andrea Gresele, diciottenne terzino destro della Primavera dell’Hellas, rimasto folgorato dopo aver toccato i fili dell’alta tensione a seguito di una caduta dal treno. Il calciatore, uscito dal coma lo scorso 17 febbraio dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre un edema cerebrale, è stato dimesso questa mattina dall’ospedale in cui era ricoverato per fare ritorno a casa. A darne notizia è stato lo stesso club scaligero attraverso una nota ufficiale in cui il Verona, comunica che il giovane Gresele proseguirà il proprio percorso riabilitativo fuori dalla struttura ospedaliera.