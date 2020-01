Verona-Genoa, Nicola: “Ingenui sul rigore, pagato un calo fisico. Salvezza? Ci credo ciecamente”

Il Grifone crolla sul campo del Verona.

Si arrende alla fame degli scaligeri la formazione rossoblù, battuta con il risultato di 2-1 nella sfida andata in scena questa sera al “Marcantonio Bentegodi”. A decidere le reti di Verre e Zaccagni che condannano Davide Nicola al primo ko da allenatore del Genoa. Ad analizzare la sconfitta al triplice fischio è proprio il tecnico dell’Hellas Verona, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Nel primo tempo ci aspettavamo una squadra molto fisica. Io devo fare di necessità virtù, questa squadra ha difettato negli equilibri. Stiamo cercando di raggiungere un equilibrio più pratico, per mantenere le giuste distanze. I ragazzi mi hanno dato grande disponibilità, ci sono ancora difetti, ma possiamo migliorare. Nello spogliatoio c’è incazzatura, ma perché vogliamo toglierci da questa situazione. Dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile. Con il Sassuolo ci sono state cose positive, a Torino abbiamo fatto intravedere buone cose. La partita è stata impostata su quello che volevamo fare, cercando di alternare la profondità e il palleggio. Sul rigore siamo stati ingenui come spesso ci accade, su questi falli bisogna avere un’altra attenzione. Ma la capacità di restare attaccati al risultato doveva metterci in condizione di tenere più a lungo possibile, invece dopo il gol non abbiamo avuto la giusta personalità. Forse abbiamo pagato un calo fisico. È un’analisi che farò anche con la società”.

L’allenatore si è poi espresso sul mercato e sull’obiettivo salvezza: “Salvezza? Ci credo ciecamente, con la consapevolezza che è una sfida fantastica e difficile. Dobbiamo essere chiari, sapendo che il lavoro può aiutarti. Se hai fatto 14 punti nel girone d’andata certe valutazioni devi farle. Mercato? Parlerò con la società. È una squadra che ha valori, ma che deve essere completata in certi reparti. In difesa come riserve avevamo solo Goldaniga ed El Yamiq. Bisogna avere delle alternative. In certe partite devi interpretare la gara con più palleggio, sono valutazioni che farò con la società. Mi interessa che chi c’è adesso sia nelle condizioni di poter raggiungere l’obiettivo, che è difficile ma raggiungibile”.

Chiosa finale sul momento vissuto dal Verona: “Ha una condizione fisica ottimale. Imposta la manovra per attaccarti in verticale, è abile sulle seconde palle. È una squadra affamata, non siamo ancora al loro livello fisico e tattico. Forse un po’ di fatica a livello psicologico l’abbiamo pagata per l’impegno in Coppa Italia”.